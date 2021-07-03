Неукротимое пламя и черный дым: опубликовано видео пожара на птицефабрике в Бийске

Пожар на площади две с половиной тысячи квадратных метров произошел в цехе компании «Алтайский бойлер» в Бийске. В здании обрушилась кровля, сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС России.

В социальных сетях очевидцы публикуют кадры с места происшествия. На них видны полыхающий цех и огромные клубы черного дыма. На месте работает пожарная служба.

«В Бийске идет тушение пожара в цехе компании "Алтайский бройлер", там обрушилась кровля», - рассказал собеседник РИА Новости.

По предварительной информации, рабочие успели покинуть цех, сведений о пострадавших нет.

Ранее крупный пожар произошел на фабрике пиломатериалов под Владимиром. Огонь охватил десять тысяч квадратных метров, пострадали два человека.