Два человека пострадали при крупном пожаре на заводе под Владимиром
Уточняется, что возгорание было локализовано на площади три тысячи квадратов.
© Фото: Подслушано в Струнино , vk
По предварительным данным, два человека пострадали при пожаре на фабрике пиломатериалов в городе Струнино во Владимирской области. Пострадавших госпитализировали.
«По предварительным данным, пострадали двое мужчин. Они госпитализированы», – сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Ранее стало известно, что в городе Струнино загорелись два цеха, котельная и склад готовой продукции. Видео ЧП выложили очевидцы в соцсетях. Уточняется, что площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров.
По состоянию на 21:00, пожар был локализован на площади три тысячи квадратов, сообщили в МЧС.