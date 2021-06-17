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Два человека пострадали при крупном пожаре на заводе под Владимиром

Олеся Степакова
22:19 17.06.2021
Уточняется, что возгорание было локализовано на площади три тысячи квадратов.
Два человека пострадали при крупном пожаре на заводе под Владимиром
© Фото: Подслушано в Струнино , vk
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По предварительным данным, два человека пострадали при пожаре на фабрике пиломатериалов в городе Струнино во Владимирской области. Пострадавших госпитализировали.

«По предварительным данным, пострадали двое мужчин. Они госпитализированы», – сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Ранее стало известно, что в городе Струнино загорелись два цеха, котельная и склад готовой продукции. Видео ЧП выложили очевидцы в соцсетях. Уточняется, что площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров.

По состоянию на 21:00, пожар был локализован на площади три тысячи квадратов, сообщили в МЧС.

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