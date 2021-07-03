Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы «Спутника V»

Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы отечественной вакцины «Спутник V». Об этом сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Зузана Элиашова.

Она отметила, что Москва приобрела 160 тысяч из 200 тысяч доз, поступивших в Словакию.

«Такое количество осталось неиспользованным. Срок годности препарата вскоре истекает», - уточнила она в эфире «Словацкого радио».

Вакцину Россия приобрела по той же цене, что и продала.

Прививать «Спутником V» в Словакии начали 7 июня. О своем желании сообщили 15 тысяч жителей.