Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы «Спутника V»
Москва приобрела 160 тысяч из 200 тысяч доз, поступивших в Словакию.
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Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы отечественной вакцины «Спутник V». Об этом сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Зузана Элиашова.
Она отметила, что Москва приобрела 160 тысяч из 200 тысяч доз, поступивших в Словакию.
«Такое количество осталось неиспользованным. Срок годности препарата вскоре истекает», - уточнила она в эфире «Словацкого радио».
Вакцину Россия приобрела по той же цене, что и продала.
Прививать «Спутником V» в Словакии начали 7 июня. О своем желании сообщили 15 тысяч жителей.