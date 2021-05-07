Исследования в Венгрии подтвердили надежность поступившего в Словакию «Спутника V»

Проведенные в лаборатории в Венгрии тесты поставленного Словакии препарата от COVID-19 «Спутника V» прошли успешно и продемонстрировали его надежность. Соответствующее заявление сделал словацкий министр здравоохранения Владимир Ленгварский.

«Результаты тестирования вакцины "Спутник V" в Венгрии негативные, то есть, в порядке», - приводит РИА Новости слова главы Минздрава Словакии.

Первая партия вакцины «Спутник V» поступила в Словакию 1 марта. Из-за отсутствия в стране сертифицированных лабораторий, 46 ампул из присланной партии были переданы для тестирования в Венгрию, располагающей лабораторией OMCL (Official Medicinal Control Laboratory).

В конце апреля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что если тесты «Спутника V» в Венгрии закончатся успешно, то руководитель Минздрава страны одобрит ее использование на территории республики.