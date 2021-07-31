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Эрдоган заявил о задержании подозреваемого в поджогах лесов в Турции

Олеся Степакова
21:40 31.07.2021
По словам турецкого лидера, долг властей - найти тех, кто причастен к уничтожению природы.
Эрдоган заявил о задержании подозреваемого в поджогах лесов в Турции
© Фото: Cenk Gencdis Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент Турции РеджепТайип Эрдоган заявил в субботу о задержании подозреваемого, который может быть причастен к поджогам лесов в стране. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

«Один человек был задержан в связи с пожаром в Миласе. Наш долг - найти тех, кто сжег наши леса», – сказал турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что для устранения ущерба от лесных пожаров в турецких регионах на первоначальном этапе выделено 50 миллионов лир (около шести миллионов долларов). Пострадавшим выделят средства на аренду временного жилья. Власти возместят ущерб фермерам, животноводам, владельцам тепличных хозяйств.

«Произведена оценка ущерба, будут приняты необходимые меры», – подчеркнул Эрдоган.

Ранее стало известно, что сразу несколько отелей в Бодруме решились на эвакуацию отдыхающих. Часть туристов вывозят морским транспортом, после чего размещают их в других отелях. Жизни и здоровью россиян, а их среди эвакуированных оказалось не менее 100 человек, ничего не угрожает. Представители генконсульства находятся на постоянной связи с местными властями и готовы прийти на помощь.

Природные пожары в Турции не могут потушить с 28 июля. Новые очаги постепенно появляются на юге страны. Правительство признало лесные пожары национальной катастрофой.

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