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Российский космонавт рассказал о первом входе в модуль «Наука»

Роман Захаров
01:07 31.07.2021
Олег Новицкий доложил на Землю, что при открытии люка из модуля вылетел болт.
Российский космонавт рассказал о первом входе в модуль «Наука»
© Фото: Роскосмос
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Российский космонавт Олег Новицкий доложил в подмосковный ЦУП, что в новом модуле «Наука» - все в порядке. В то же время он отметил, что при открытии люка из модуля вылетел болт, следует из переговоров экипажа, транслируемых НАСА.

«Визуально все было в порядке. Пыли нет. Когда мы открывали люк, то увидели как оттуда вылетел болт длиной два сантиметра», - проинформировал космонавт специалиста центра управления полетами, отвечая на вопрос о состоянии модуля.

Модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем «Протон-М» и 29 июля причалил к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции.

Изначально запуск «Науки» планировали осуществить в 2007 году, однако по финансовым и техническим причинам тогда это не состоялось. Новый многофункциональный лабораторный модуль «Наука», как ожидается, поможет обеспечить работу российского сегмента МКС до 2030 года.

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