Аргентинские ученые оценили безопасность «Спутника V» при комбинировании с другими вакцинами

Исследование министерства здравоохранения аргентинской провинции Буэнос-Айрес показало, что комбинации вакцины «Спутник V» с другими препаратами являются безопасными. Об этом говорится в сообщении регионального кабмина.

«Минздрав провинции Буэнос-Айрес сообщает, что, согласно предварительным результатам исследования, которое еще продолжается, комбинация вакцины "Спутник V" с Sinopharm и AstraZeneca не показали тяжелых побочных эффектов», - сказано в заявлении.

Уточняется, что у 41,6% пациентов не было какой-либо реакции вовсе, у 8,4% была температура и боли в области спины, у 50% наблюдались болевые ощущения в зоне введения препарата.

«Исследование показало высокую безопасность комбинации вакцин», - отметили в минздраве.

В исследовании участвуют граждане старше 18 лет, не болевшие COVID-19. Также, согласно правилам, первую дозу они должны получить за 7-45 дней до регистрации участия в проекте.

Ранее сообщалось, что в Минздраве РФ одобрили совместное исследование вакцин от коронавируса AstraZeneca и «Спутник Лайт».