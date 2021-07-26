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В Минздраве одобрили совместное испытание вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca

Роман Захаров
23:48 26.07.2021
Исследования планируют завершить в начале весны следующего года.
В Минздраве одобрили совместное испытание вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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В Минздраве РФ одобрили совместное исследование вакцин от COVID-19 AstraZeneca и «Спутник Лайт». Об этом говорится в реестре разрешений на проведение клинических исследований российского здравоохранительного ведомства.

«Простое слепое рандомизированное исследование фазы I/II для определения безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S, вводимых по схеме "гетерологичный прайм-буст", для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых», - следует из реестра.

Отмечается, что всего в исследовании примут участие 150 пациентов. Согласно плану, исследования должны быть завершены 2 марта следующего года.

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