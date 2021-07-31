В Нижнем Новгороде полыхает общежитие медвуза

Пожар произошел в субботу в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде. Огнем охвачена площадь до одной тысячи квадратных метров – пламя перекинулось на чердачные помещения. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«В 17:23 в городе Нижний Новгород, произошел пожар на 4 этаже общежития ФГБУ Приволжский исследовательский медицинский университет», – говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС, из здания эвакуированы 65 человек. Позже в ведомстве уточнили, что по состоянию на 18:11 открытое горение ликвидировано.

По предварительным данным погибших в результате ЧП нет. К тушению пожара привлечены 43 человека и 15 единиц техники. Дополнительная информация уточняется.