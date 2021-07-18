Эксперт рассказал об опасности «длинного COVID»

Профессор-биотехнолог из Сколковского института науки и технологий, специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш рассказал, что «длинный ковид», при котором у пациента наблюдается рост уровня антител IgM при одновременном сохранении уровня IgG, является поводом для обращения к специалисту.

Он напомнил, что существует два типа антител. Так, IgM растет после того, как пациент заболел, однако после выздоровления показатели уменьшаются. IgG же обеспечивают длительную защиту организма.

«Но да, это тот самый длинный ковид. Это значит, что где-то в вас завис этот страшный вирус, он распространяется. Надо бежать к своему лечащему врачу и выяснять, что делать», - отметил Кулиш в эфире «Радио России».

По его словам, оперативные меры стоит принять в том случае, если человек с высоким уровнем IgM чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили «суперантитело» против коронавирусов. Американские специалисты изучили 12 антител, выделенных у инфицированных SARS-CoV-2 или SARS-CoV людей.