Порошенко оценил самобытность украинского народа

Бывший президент Украины Петр Порошенко отреагировал на статью российского лидера Владимира Путина о единстве русских и украинцев. По словам экс-главы Украины, у его сограждан нет проблем с собственной идентичностью.

«Мы украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ», - заявил Порошенко в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.

По его мнению, украинцы наделены своим языком, исторической памятью, культурой, а кроме того, считает Порошенко, чувством причастности к европейской цивилизации.

Ранее президент России Владимир Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней глава государства подчеркнул, что истинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с соседями и назвал проблемы в отношениях официальных Москвы и Киева большой бедой.