В стране и мире Государственные неонацисты: как украинский нацбатальон «Азов»* обучала ЧВК из Европы Егор Левин Подразделение формировалось как международная неонацистская группа, проявившая солидарность украинским «коллегам», но постепенно оформившаяся в самостоятельное звено вооруженных боевиков-радикалов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS, Globallookpress Читайте нас на: На территории Украины действуют несколько организаций, фактически представляющих собой частные военные компании (ЧВК), несмотря на запрет на их деятельность на территории страны. И если одно из таких объединений, батальон «Донбасс»*, бывшее под предводительством одиозного комбата Семена Семенченко, фактически занималось коррупцией и разбоем, то другое, добровольческий неонацистский батальон «Азов»*, посоревнуется в заинтересованности в убийствах с известными западными коллегами. Формально «Азов»* считается подразделением Национальной гвардии, что дает боевикам такие привилегии, как государственное снабжение и довольствие и упрощенный доступ к оружию - батальон имеет в своем вооружении не только стрелковое вооружение, но и зенитные установки, гаубицы, пушки и минометы; все вооружение он получает от МВД, а финансирование - из бюджета Украины и частных пожертвований. © Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS, Globallookpress Не брезгуют бойцы «Азова»* и торговлей оружием, а также совместными тренировками с приезжающими к ним «коллегами»-неофашистами из Швеции, Италии, Франции, Канады, Словении и Грузии. Базами для этого выступают несколько полигонов сразу в нескольких областях Украины, в том числе на территории закрывшегося завода прямо в Киеве. Обучение там проходят до 100 человек в месяц. По своим счетам батальон платит самостоятельно, вызывая вопросы о неиссякаемых источниках финансирования. Одними из тех, кто имел активные связи с «Азовом»*, была ведущая европейская ЧВК European Security Academy: с 2016 года тренировала бойцов нацполка; в украинском МВД информацию подтвердили, но уточнили, что процесс проходил на частные средства. «На ополченцев они особого впечатления не производят - да, хорошо экипированы, да, мотивированы, но не лучшие. У них очень хорошее финансирование, плюс там много идейных», - рассказал в студии «Открытого эфира» на «Звезде» военный корреспондент Олег Блохин. Журналист Дмитрий Соин ответил участникам дискуссии на вопрос о финансировании «Азова»* на этапе его становления: по его словам, это производилось за счет зарубежных источников сразу из нескольких стран. «Батальон формировался в виде международной неонацистской группы, которая проявила солидарность неонацистам Украины. Сбор средств шел не только на Украине, но и через международные организации, расположенные и в Евросоюзе, и в Великобритании, и в США. По сути, “Азов”* наиболее соответствует стандарту войск СС - как некая реинкарнация в XXI веке», - пояснил он. По словам Соина, благодаря идеологической подоплеке, бойцы украинского ЧВК всегда были готовы идти до последнего, даже если не совсем умели это делать. По его мнению, именно это и привело «Азов»* к госфинансированию. © Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS, Globallookpress Полностью расследование том, кто, как и зачем вооружает украинских неонацистов лучшей военной техникой, и сколько олигархов одновременно пользуются услугами батальона, решая преступные задачи, смотрите в выпуске программы «Открытый эфир» на сайте телеканала «Звезда». * батальоны «Азов» и «Донбасс» - террористические организации, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации. Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика