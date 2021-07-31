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Облик новой российской орбитальной станции определят 31 июля

Анна Касаткина
01:40 31.07.2021
Заседание научно-технического совета Роскосмоса начнется в 11.00 мск.
Облик новой российской орбитальной станции определят 31 июля
© Фото: pixabay
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Перспективы создания новой российской орбитальной станции определит на заседании в субботу, 31 июля, научно-технический совет Роскосмоса. Следующим этапом станет составление документов для внесения проекта на рассмотрение правительства, ранее сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Заседание совета начнется в 11.00 мск, на нем собираются решить вопрос об облике орбитальной станции. Так, произойдет либо дооснащение новыми модулями российского сегмента МКС с последующим его отделением, либо будет создана принципиально новая высокоширотная станция.

Россия планирует до 2025 года выйти из проекта Международной космической станции и построить свою орбитальную станцию. Согласно первому варианту, российский сегмент МКС дооснастят узловым и научно-энергетическим модулями, а после прекращения эксплуатации произойдет отделение. Согласно второму варианту, новую орбитальную станцию развернут на орбите высотой 400 километров и наклонением 97 градусов, что позволит держать под наблюдением всю поверхность Земли.

Станция будет посещаемой экипажами из 2-4 человек, а не обитаемой постоянно. Запуски к ней смогут проводиться с космодромов Байконур и Восточный, напоминает РИА Новости.

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