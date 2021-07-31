«Бились до последнего»: российские рапиристки о своей победе на Олимпиаде

В Москве в аэропорту Шереметьево встретили российских «золотых» рапиристок Инну Дериглазову, Аделину Загидуллину, Ларису Корабейникову и Марту Мартьянову, вернувшихся из Токио, где проходят Олимпийские игры. В беседе со «Звездой» они поделились воспоминаниями и эмоциями о соревнованиях.

«Была установка во что бы то ни стало выиграть. Все-таки довести до победы эту встречу...Надо было отыгрываться. Нужно было брать все силы, ресурсы для того, чтобы выиграть», - рассказала Диана Дериглазова о встрече со спортсменками из США.

Рапиристка выразила благодарность членам команды и тренерам за победу на Олимпиаде, а также за эмоции, которые удалось получить. Также спортсменка заявила, что все рапиристки российском сборной верили в силы Марты Мартьяновой, которая выступала с травмой ноги.

«Мы верили в Марту, потому что русские люди никогда не сдаются. Они выйдут при любых обстоятельствах, а потом уже травмы будет лечить. Когда мы фехтовали, мы все были настроены, потому что мы бойцы. Боролись и бились до последнего», - добавила спортсменка.

Россиянка Лариса Коробейникова заявила, что соревнования принесли ей только положительные эмоции, ведь удалось получить высшую награду ОИ.

«Эмоции - это радость, это счастье. Это достижение цели. Олимпийское золото - это высшая награда. Я очень рада. Конечно же, волнение было. Адреналин, конечно же, зашкаливал. Переживала. Но, когда выходишь на дорожку, эмоции все уже теряются. Ты уже настроен на бой», - объяснила она.

Травмированная в ходе Игр Марта Мартьянова рассказала, что во время схваток она не чувствовала боль, но уже после выступления пришли сильные болезненные ощущения.

«У меня в голове была просто пустота и большая ответственность за команду. Боль я испытывала, но это была просто секунда. Потом я пыталась сконцентрироваться на уколе. Сделать все, чтобы нанести победные уколы», - сказала россиянка.

В четверг, 29 июля, представляющие ОКР в финале командного турнира россиянки уверенно взяли верх над соперницами из Франции, победив их со счетом 45:34.

Впоследствии президент России Владимир Путин поздравил спортсменок. Глава государства пожелал им здоровья, благополучия и удачи