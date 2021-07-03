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СМИ: в США заблокировали назначения в Госдеп из-за «Северного потока-2»

Виктория Ивашечкина
11:34 03.07.2021
Таким образом, сенатор пытается заставить главу Штатов Джо Байдена принять более жесткие меры против строительства трубопровода.
СМИ: в США заблокировали назначения в Госдеп из-за «Северного потока-2»
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
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СМИ сообщают, что американский сенат не может прийти к соглашению по утверждению 13 кандидатур на важные дипломатические должности. Препятствием, как подчеркивается, стали возражения республиканца Теда Круза.

Утверждается, что так Круз пытается заставить администрацию президента Штатов Джо Байдена принять более жесткие меры против трубопровода «Северный поток-2», передает NBC News со ссылкой на источники.

При этом работа дипломатов, о которых идет речь, не связана с политикой Вашингтона по отношению к российскому проекту. К примеру, Бретт Холмгрен должен стать помощником госсекретаря по разведке, а Дэниел Критенбринк - по делам Восточной Азии и Тихого океана. Другие противники проекта при этом не поддержали Теда Круза.

Ранее комитет конгресса США принял поправку, которая касается санкций против «Северного потока – 2». С ее помощью планируется отменить решение администрации президента США об отказе от санкционных мер против проекта газопровода.

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