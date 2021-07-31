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РФ направила ноту в МИД Украины из-за планов демонтировать советский памятник во Львове

Иван Линдеманн
13:29 31.07.2021
Также в министерстве решительно осуждают курс Украины на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом.
РФ направила ноту в МИД Украины из-за планов демонтировать советский памятник во Львове
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Министерство иностранных дел России направило ноту во внешнеполитическое ведомство Украины. Причиной стали планы властей Львова демонтировать копию Ордена Отечественной войны на воинском мемориале «Марсово поле».

Москва требует выполнения украинской стороной международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов.

«Подобные обязательства закреплены, среди прочего, в Соглашении об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, участником которого является Украина», - сказано в сообщении МИД РФ.

Также в министерстве решительно осуждают курс Украины на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом.

«Призываем руководство Украины отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан Победы в Великой Отечественной войне, достигнутой совместными усилиями всех народов бывшего Советского Союза», - уточнено в сообщении.

В середине июля стало известно, что во Львове на советском военном мемориале «Марсово поле» хотят демонтировать орден в виде пятиконечной звезды с серпом и молотом. Эту информацию подтвердили во Львовском городском совете, но о сроках демонтажа не сообщили.

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