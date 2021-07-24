СМИ: во Львове полностью демонтировали Монумент славы Советской армии
Пресса сообщила о завершении демонтажа Монумента славы Советской армии во Львове.
© Фото: Стрингер РИА Новости
По данным прессы, в украинском Львове окончательно завершен демонтаж Монумента славы Советской армии. Последними якобы были удалены две фигуры - образы воина СССР и Родины-матери.
Соответствующую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Указывается, что фигуры, как и предыдущие элементы монумента, были отправлены в один из музеев города.