В стране и мире СМИ: во Львове полностью демонтировали Монумент славы Советской армии Анна Берестовая Пресса сообщила о завершении демонтажа Монумента славы Советской армии во Львове. © Фото: Стрингер РИА Новости Читайте нас на: По данным прессы, в украинском Львове окончательно завершен демонтаж Монумента славы Советской армии. Последними якобы были удалены две фигуры - образы воина СССР и Родины-матери. Соответствующую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Указывается, что фигуры, как и предыдущие элементы монумента, были отправлены в один из музеев города. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика