«Сразу двух зайцев»: исследователи раскрыли свойства лекарства из борщевика

Проект, посвященный использованию ядовитого борщевика в производстве лекарства от псориаза, позволяет решить сразу две общественно важные проблемы. Об этом рассказала директор Центра развития технологического предпринимательства, трансфера технологий и управления интеллектуальной собственностью Алтайского государственного университета Ольга Высоцкая.

«Борщевик - это сорняк, который необходимо уничтожать. Это целая проблема экологическая. В то же время мы решаем проблему, связанную с восстановлением здоровья людей. Это уже непосредственно суть продукта, который мы хотим получить из борщевика. Этот проект убивает сразу двух зайцев - это экологическая проблема и это проблема, связанная со здоровьесбережением», - сказала она.

При этом, добавила Высоцкая, на данном этапе исследования этого растения не ограничиваются. В данный момент ученые изучают массив информации по его другому применению, по альтернативному применению данного растения.

Ранее стало известно, что эфирные масла, которыми богаты листья и плоды данного растения, не вызывают резистентность у микроорганизмов, обладают противовирусным и антимикробным действием. Вытяжку из опасного сорняка, которая эффективна при лечении кожных болезней, сделали молодые студенты Алтайского госуниверситета.