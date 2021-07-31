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«Сразу двух зайцев»: исследователи раскрыли свойства лекарства из борщевика

Анна Назайкина
13:02 31.07.2021
Проект по использованию данного растения в лекарственных целях позволяет решить еще и экологическую проблему.
«Сразу двух зайцев»: исследователи раскрыли свойства лекарства из борщевика
© Фото: Arno Burgi, dpa, Globallookpress
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Проект, посвященный использованию ядовитого борщевика в производстве лекарства от псориаза, позволяет решить сразу две общественно важные проблемы. Об этом рассказала директор Центра развития технологического предпринимательства, трансфера технологий и управления интеллектуальной собственностью Алтайского государственного университета Ольга Высоцкая.

«Борщевик - это сорняк, который необходимо уничтожать. Это целая проблема экологическая. В то же время мы решаем проблему, связанную с восстановлением здоровья людей. Это уже непосредственно суть продукта, который мы хотим получить из борщевика. Этот проект убивает сразу двух зайцев - это экологическая проблема и это проблема, связанная со здоровьесбережением», - сказала она.

При этом, добавила Высоцкая, на данном этапе исследования этого растения не ограничиваются. В данный момент ученые изучают массив информации по его другому применению, по альтернативному применению данного растения.

Ранее стало известно, что эфирные масла, которыми богаты листья и плоды данного растения, не вызывают резистентность у микроорганизмов, обладают противовирусным и антимикробным действием. Вытяжку из опасного сорняка, которая эффективна при лечении кожных болезней, сделали молодые студенты Алтайского госуниверситета.

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