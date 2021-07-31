Автоэксперт объяснил, при каких болезнях водителей могут автоматически лишать прав

В настоящий момент водительскую медицинскую комиссию нужно проходить раз в 10 лет. Однако за этот период состояние здоровье человека может измениться до такой степени, что он больше не сможет управлять транспортным средством. Об этом предупредил автоэксперт Владимир Сажин.

Так он прокомментировал «Звезде» проект поправок к закону о безопасности дорожного движения. Согласно документу, данные о здоровье водителей будут автоматически передаваться в министерство здравоохранения России, и в случае выявления несовместимых с управлением машины серьезных заболеваний автомобилиста временно лишат прав.

«Сам факт прохождения медкомиссии в некоторых случаях носит формальный характер и не отражает состояния здоровья водителя. За 10 лет состояние здоровья может измениться, и эти изменения могут привести к неотвратимым последствиям на дороге. Например, водитель прошел медосмотр, поменял водительское удостоверение, у него случился инсульт, и парализовало половину тела. По формальным признакам его должны отстранить от управления транспортным средством, но по факту у него это право никто не забирал», - сказал Сажин.

Эксперт считает, что новая мера будет работать лишь в тех случаях, если водитель проходит ежегодный профосмотр, как это делается на предприятиях транспорта.

Пока что о новом законопроекте со ссылкой на источники пишут СМИ. По их информации, изменения вступят в силу в марте 2022 года.