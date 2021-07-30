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Очень теплые ночи: Вильфанд рассказал о погоде в столице на ближайшие дни

Анна Касаткина
01:04 30.07.2021
Благоприятный температурный фон сохранится до конца недели и в понедельник, 2 августа.
Очень теплые ночи: Вильфанд рассказал о погоде в столице на ближайшие дни
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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В центре Европейской России в субботу, 30 июля, начнет расти температура, и по-прежнему будут очень теплые ночи. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в столице сохранится хорошая летняя погода, в пятницу, 29 июля, температура составит 21-25 градусов, осадков будет больше, чем в последующие дни.

«Это полностью соответствует климатическим нормам дневных температур, а ночи будут теплее нормы», — отметил Вильфанд в интервью РИА Новости.

Благоприятный температурный фон сохранится до конца недели и в понедельник, 2 августа.

«Ночи будут 16-18 градусов, что даст среднюю температуру за сутки на пару градусов выше нормы. Дальше прогнозируется небольшое повышение температуры 26-28 градусов и небольшие кратковременные дожди», — пояснил синоптик.

Ранее метеорологи предупредили жителей столицы о новых погодных аномалиях. Они вызваны антициклонам «Дана», который пришел в центральную часть страны.

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