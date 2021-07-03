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Пятеро бандитов уничтожены в ходе контртеррористической операции в пригороде Нальчика

Анна Касаткина
10:03 03.07.2021
Преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и были нейтрализованы.
Пятеро бандитов уничтожены в ходе контртеррористической операции в пригороде Нальчика
© Фото: РИА Новости
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Пятеро бандитов уничтожены в пригороде Нальчика в Кабардино-Балкарии при попытке оказать сопротивление правоохранителям. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Как рассказали в силовом ведомстве, около трех часов утра бандитов, которые планировали террористические преступления, блокировали в одном из домов на территории садового товарищества. Им предложили сложить оружие и сдаться властям, в ответ по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь.

После этого на части территории Нальчика, прилегающей к месту обнаружения преступников, ввели режим контртеррористической операции.

«В результате состоявшейся перестрелки пятеро бандитов уничтожены. Пострадавших среди гражданского населения и потерь личного состава сил правопорядка нет», - говорится в сообщении НАК.

На месте столкновения проходят необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, добавили в комитете.

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