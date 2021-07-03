В стране и мире Режим КТО ввели на территории Нальчика Анна Касаткина Правоохранители получили информацию о месте нахождения членов религиозно-экстремистской группировки. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Режим контртеррористической операции введен в части Нальчика утром в субботу, 3 июля. Об этом сообщает оперативный штаб НАК в Кабардино-Балкарии. По данным штаба, сотрудники правоохранительных органов получили информацию о возможном месте нахождения членов религиозно-экстремистской группировки и их пособников, планирующих террористические преступления. «Принято решение о введении с 03 часов 15 минут 03 июля 2021 года правового режима контртеррористической операции на части территории городского округа Нальчика в районе садовых участков, ограниченных улицами Биттирова, Канукоева, Центральной, Жабелова», - говорится в сообщении. С 05 часов 20 минут режим также вводится в следующем периметре: восточная окраина городского округа Баксан (улица Конечная) - автодорога А-158 (Прохладный - Баксан) - западная окраина сельского поселения Баксаненок (улица Промышленная) - пойма реки Баксан. Режим КТО направлен на предотвращение возможных терактов, сохранения здоровья и благополучия граждан, а также задержание скрывающихся террористов. На период его действия на территории введены ограничения и будет проводиться ряд специальных мероприятий. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика