Глава МИД Кубы объяснил, чем обернется «гуманитарное вмешательство» США в ситуацию в стране

Глава Министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что «гуманитарное вмешательство» США может обернуться военной интервенцией. Так он прокомментировал звучащие в соцсетях призывы о якобы существующей необходимости вмешательства Штатов в ситуацию в стране.

«Просить о гуманитарном вмешательстве на Кубе - это значит, просить о военной интервенции США», - цитирует РИА Новости Родригеса.

Глава МИД Кубы также заявил, что именно правительство США несет ответственность за события, которые произошли в стране 11 июля. Родригес подчеркнул, что речь идет о прямой причастности к инцидентам, и добавил, что правительство Штатов понесет ответственность за их последствия.

Ранее посол России в Гаване Андрей Гуськов заявил, что не видит оснований для того, чтобы рекомендовать россиянам отказаться от поездок в ближайшее время на Кубу. По словам дипломата, посольство находится на постоянной связи с туроператорами и «держит ситуацию на контроле в постоянном режиме».