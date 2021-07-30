Адвокат по делу Ефремова внезапно умер во сне

Скончался адвокат Вадим Никулин, который участвовал в деле Михаила Ефремова. В суде он защищал интересы Ирины Стерховой - гражданской жены курьера Сергея Захарова, который погиб в результате аварии. О смерти Никулина рассказал другой адвокат Андрей Алешкин.

«Позвонил Вадиму, трубку взяла жена. У меня сразу закралось дурное предчувствие. Супруга сказала фразу, которая теперь врезалась мне в память: «Мы легли спать вместе, а проснулась я одна». Это страшная трагедия, и мне не хватает слов, чтобы выразить всю свою скорбь», - сказал он изданию kp.ru.

Предварительной причиной смерти мужчины стал миокардит. Но, как рассказали близкие Никулина, он никогда не жаловался на здоровье.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня прошлого года. В результате скончался водитель автомобиля, в который врезался артист. Ефремова приговорили к 8 годам колонии, позднее Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года лишения свободы.