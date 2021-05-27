Офтальмолог поставила под сомнение эффективность гимнастики для глаз

За рубежом нет каких-то больших доказанных исследований о том, что гимнастика для глаз - эффективно помогает для профилактики и лечения при снижении остроты зрения. Как рассказала «Звезде» офтальмолог НИИ глазных болезней Мария Будзинская, такое мнение у граждан закрепилось еще со времен Советского Союза.

«Научные работы о том, что гимнастика для глаз помогает, были выполнены еще в СССР. Если мы возьмем современные методы доказательной медицины и современную статистику - то поймем, что, к сожалению, - те работы, которые выполнены, они проводились не на должном методологическом уровне», - пояснила Мария Будзинская.

Как считает специалист, возможно, при исследовании были неправильно подобраны группы контроля за пациентами, или расчеты были проведены не на должном уровне. Поэтому в современное время в ХХI веке сделанные еще в прошлом веке выводы об эффективности гимнастики - имеют слабый доказательный уровень.