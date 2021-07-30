Эксперт рассказал, как повысить вероятность одобрения кредита

Существует способ, который позволяет повысить вероятность одобрения кредита. О нем РИА Новости рассказал директор по развитию банковского направления финансового супермаркета Алексей Грибков.

«На общую вероятность одобрения кредита влияет вся кредитная история клиента. Недостаточно просто не иметь просрочек в настоящем или прошлом. Если кредитная история содержит в себе записи только о давних кредитах, то вклад таких кредитов в общий скоринг, как правило, очень низкий», - объяснил он.

Как заявил эксперт, чтобы создать положительную кредитную историю следует быть держателем кредитной карты с маленьким лимитом и регулярно ее использовать. Таким образом, считает Грибков, в кредитной истории будут присутствовать данные о недавних операциях с кредитным лимитом.

«Также не стоит увлекаться запросами кредитных предложений без цели оформить кредит, так как большое количество запросов кредитной истории без последующих выданных кредитов нередко интерпретируется негативно», - рассказал эксперт.

В случае отсутствия одобрения после пяти обращений в разные банки, специалист порекомендовал запросить свою кредитную историю, чтобы проверить ее содержимое.

«Иногда в кредитной истории содержатся ошибочные записи. Это могут быть, например, некорректно переданные статусы по закрытым кредитам. В таком случае необходимо обратиться в банк, в котором вы получали этот кредит с запросом на корректировку статуса в бюро кредитных историй», - посоветовал Грибков.

Кроме того, отмечается, что банк передает кредитную историю, как правило, в несколько бюро. Поэтому эксперт порекомендовал получить свою кредитную историю из всех крупных бюро.

Ранее независимый финансовый аналитик Наталья Смирнова назвала распространенные ошибки берущих кредит россиян. Она заявила, что кредитную историю можно испортить, даже будучи уверенным, что погашаешь долг в срок.