Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт рассказал, как повысить вероятность одобрения кредита

Анна Назайкина
07:08 30.07.2021
Для создания положительной кредитной истории следует быть держателем кредитки с маленьким лимитом и регулярно ее использовать, посоветовал специалист.
Эксперт рассказал, как повысить вероятность одобрения кредита
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Существует способ, который позволяет повысить вероятность одобрения кредита. О нем РИА Новости рассказал директор по развитию банковского направления финансового супермаркета Алексей Грибков.

«На общую вероятность одобрения кредита влияет вся кредитная история клиента. Недостаточно просто не иметь просрочек в настоящем или прошлом. Если кредитная история содержит в себе записи только о давних кредитах, то вклад таких кредитов в общий скоринг, как правило, очень низкий», - объяснил он.

Как заявил эксперт, чтобы создать положительную кредитную историю следует быть держателем кредитной карты с маленьким лимитом и регулярно ее использовать. Таким образом, считает Грибков, в кредитной истории будут присутствовать данные о недавних операциях с кредитным лимитом.

«Также не стоит увлекаться запросами кредитных предложений без цели оформить кредит, так как большое количество запросов кредитной истории без последующих выданных кредитов нередко интерпретируется негативно», - рассказал эксперт.

В случае отсутствия одобрения после пяти обращений в разные банки, специалист порекомендовал запросить свою кредитную историю, чтобы проверить ее содержимое.

«Иногда в кредитной истории содержатся ошибочные записи. Это могут быть, например, некорректно переданные статусы по закрытым кредитам. В таком случае необходимо обратиться в банк, в котором вы получали этот кредит с запросом на корректировку статуса в бюро кредитных историй», - посоветовал Грибков.

Кроме того, отмечается, что банк передает кредитную историю, как правило, в несколько бюро. Поэтому эксперт порекомендовал получить свою кредитную историю из всех крупных бюро.

Ранее независимый финансовый аналитик Наталья Смирнова назвала распространенные ошибки берущих кредит россиян. Она заявила, что кредитную историю можно испортить, даже будучи уверенным, что погашаешь долг в срок.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 Спорт
Пловец Рылов завоевал вторую золотую медаль Олимпиады в Токио
05:05 Армия
Видео
Удар по вирусу: как проходит ревакцинация российских военнослужащих в Сирии
04:57 Спорт
Россиянка Пракатень взяла серебряную медаль в академической гребле в Токио
01:04 В стране и мире
Очень теплые ночи: Вильфанд рассказал о погоде в столице на ближайшие дни
01:22 В стране и мире
Есть жертвы: автомобиль протаранил террасу бара в Париже
Популярное
Ученые назвали страну, пригодную для выживания во время глобальной катастрофы
Видео
Черная вдова атакует: десятки жителей Волгоградской области попали в больницы после укусов пауков
Видео
Бандитские разборки: друг Андрея Панина выдвинул свою версию его смерти
Захарова пошутила над словами Тихановской о подаренных Байденом «печеньках»
Онколог назвал вызывающие рак кишечника продукты
Врач объяснила опасность дыни для некоторых людей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.