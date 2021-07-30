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Названы распространенные ошибки берущих кредит россиян

Анна Касаткина
04:06 30.07.2021
В случае проблем с погашением долгов эксперт посоветовала не скрываться от банка, а договориться с ним.
Названы распространенные ошибки берущих кредит россиян
© Фото: Игорь Зарембо РИА Новости
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Кредитную историю можно испортить, даже будучи уверенным, что погашаешь долг в срок. Об этом и других скрытых опасностях кредитов предупредила в беседе с радио Sputnik независимый финансовый аналитик Наталья Смирнова.

По ее словам, многие люди платят по кредиту со счета в другом банке и считают, что достаточно перевести деньги на погашение кредита в обозначенную дату.

«На банковский перевод уходит несколько дней, соответственно, на пустом месте может возникнуть просрочка», — отметила специалист.

Смирнова также рассказала, что некоторые неправильно понимают, как пользоваться кредитным картами. Например, оказывается, что кешбэк можно получить, выполняя определенные условия — тратя деньги только в конкретных магазинах и не меньше обозначенной суммы. Клиенты часто не могут разобраться с платой за обслуживание карты и неправильно рассчитывают срок льготного периода без процентов, добавила она.

Эксперт также развеяла миф о том, что в случае отсутствия денег для погашения долга можно без проблем взять кредит в другом банке. На выплаты по всем долговым обязательствам должно приходиться не более 30 процентов ежемесячного дохода человека, а потому в новом кредите, скорее всего, откажут, объяснила Смирнова.

В случае проблем с погашением кредита специалист посоветовала обращаться в выдавший его банк с просьбой о реструктуризации долга, пересмотра срока кредитования и структуры выплат.

Ранее россиянам рассказали, как можно списать долги за ЖКУ. В целом в России такая практика не распространена, однако бывают и исключения из правил.

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