Эксперт назвал налоги, на которых могут сэкономить пенсионеры

Российские пенсионеры могут вернуть сумму, уплаченную в качестве некоторых налогов, связанных с доходом и имуществом. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» заявил эксперт негосударственного пенсионного фонда Евгений Биезбардис.

По словам специалиста, у пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность, из других официальных поступлений, кроме пенсий и пособий, удерживается подоходный налог.

«Часть из них можно вернуть посредством налоговых вычетов, согласно ст. 218–221 ч. 2 Налогового кодекса», — сказал он.

Как рассказал Биезбардис, так называемым налоговым кешбэком могут воспользоваться работающие пенсионеры.

«Такой своеобразный налоговый кешбэк доступен, если работающий пенсионер оплатил медицинские расходы, траты на обучение, повышение квалификации, приобретение недвижимости и при осуществлении инвестиций», - заявил Биезбардис.

Кроме того, эксперт добавил, что в ряде субъектов страны существуют льготы по транспортному и земельному налогу.

Ранее стало известно, что российское правительство одобрило проект федерального закона, призванного обеспечить защиту пенсионных накоплений. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что люди, которые пострадали от действий недобросовестных страховщиков, смогут вернуть потерянный доход от процентов при переводе средств из одного пенсионного фонда в другой.