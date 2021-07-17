Кабмин одобрил законопроект по защите пенсионных накоплений

Российское правительство одобрило проект федерального закона, призванного обеспечить защиту пенсионных накоплений. Об этом сказано в перечне решений по итогам заседания кабмина.

«Законопроект направлен на обеспечение защиты прав застрахованных лиц при неправомерном переводе средств от одного страховщика другому», - уточняется в сообщении.

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что люди, которые пострадали от действий недобросовестных страховщиков, смогут вернуть потерянный доход от процентов при переводе средств из одного пенсионного фонда в другой.

В кабмине также уточнили, что правительство решило внести законопроект в Госдуму.

Ранее юрист Оксана Красовская рассказала о том, что с 1 августа в России будут повышены пенсии работающим пенсионерам. Кроме того, поднимут накопительные пенсии.