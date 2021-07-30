В РФ предложили запретить посещение ночных баров до 21 года

Россиянам могут запретить посещать ночные бары до 21 года. С таким предложением выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев. Обращение он направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

«С целью снижения уровня потребления алкоголя среди молодых граждан прошу вас рассмотреть инициативу о запрете для предприятий общественного питания, реализующих алкогольную продукцию, принимать и обслуживать посетителей в возрасте до 21 года в ночное время с 23:00 до 08:00», - приводит выдержку из письма RT.

По словам Хамзаева, в возрасте 18-19 лет организм человека продолжает активно расти, а употребление алкоголя может негативно сказаться на здоровье. Кроме того, все это может усугубиться бессонным образом жизни.

Ранее в Общественной палате России предложили в десять раз увеличить штраф за склонение детей к употреблению алкоголя, а также ужесточить вплоть до уголовной ответственности наказание за покупку спиртных напитков для детей.