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В РФ предложили запретить посещение ночных баров до 21 года

Иван Линдеманн
07:17 30.07.2021
По словам Султана Хамзаева, в возрасте 18-19 лет организм человека продолжает активно расти, а употребление алкоголя может негативно сказаться на здоровье.
В РФ предложили запретить посещение ночных баров до 21 года
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости
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Россиянам могут запретить посещать ночные бары до 21 года. С таким предложением выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев. Обращение он направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

«С целью снижения уровня потребления алкоголя среди молодых граждан прошу вас рассмотреть инициативу о запрете для предприятий общественного питания, реализующих алкогольную продукцию, принимать и обслуживать посетителей в возрасте до 21 года в ночное время с 23:00 до 08:00», - приводит выдержку из письма RT.

По словам Хамзаева, в возрасте 18-19 лет организм человека продолжает активно расти, а употребление алкоголя может негативно сказаться на здоровье. Кроме того, все это может усугубиться бессонным образом жизни.

Ранее в Общественной палате России предложили в десять раз увеличить штраф за склонение детей к употреблению алкоголя, а также ужесточить вплоть до уголовной ответственности наказание за покупку спиртных напитков для детей.

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