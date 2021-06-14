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В России предложили ужесточить наказание за покупку алкоголя несовершеннолетним

Роман Захаров
06:49 14.06.2021
Уже сейчас некоторые субъекты РФ начали рассматривать либо уже вводить в региональное административное законодательство отдельные нормы, которые предполагают ответственность за приобретение спиртного для детей.
В России предложили ужесточить наказание за покупку алкоголя несовершеннолетним
© Фото: pixabay
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Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил ужесточить вплоть до уголовной ответственности наказание за покупку спиртных напитков для детей. Об этом пишет RT, ссылаясь на имеющуюся в редакции копию письма на имя руководителя МВД РФ Владимира Колокольцева.

В своем обращении общественник напомнил о случаях, когда взрослые безвозмездно или за денежное вознаграждение покупают алкоголь и потом передают его несовершеннолетним. При этом он обратил внимание, что как в федеральном административном, так и в уголовном законодательстве России сейчас не прописана конкретная ответственность за подобные действия.

На этом фоне, по словам члена ОП, некоторые субъекты нашей страны начали рассматривать либо уже вводить в региональное административное законодательство отдельные нормы, которые предполагают ответственность за приобретение спиртного для детей.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения в ч. 1 ст. 6.10 КоАП России дополнения, приравнивающего приобретение алкогольной продукции для последующей передачи несовершеннолетнему к вовлечению несовершеннолетнего в потребление алкогольной продукции», - приводит издание текст письма.

Кроме того, Хамзаев предлагает дополнить ст. 151.1 УК России, приравняв повторное приобретение алкоголя для последующей передачи детям к повторной розничной продаже алкоголя несовершеннолетнему.

В настоящее время, согласно ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ) предусмотрена ответственность в виде штрафа от 1,5 до 3 тысяч рублей. Статья 151.1 УК России (Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции) предусматривает наказание в виде штрафа от 50 до 80 тысяч рублей либо исправительных работ сроком до одного года. 

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