В России предложили ужесточить наказание за покупку алкоголя несовершеннолетним

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил ужесточить вплоть до уголовной ответственности наказание за покупку спиртных напитков для детей. Об этом пишет RT, ссылаясь на имеющуюся в редакции копию письма на имя руководителя МВД РФ Владимира Колокольцева.

В своем обращении общественник напомнил о случаях, когда взрослые безвозмездно или за денежное вознаграждение покупают алкоголь и потом передают его несовершеннолетним. При этом он обратил внимание, что как в федеральном административном, так и в уголовном законодательстве России сейчас не прописана конкретная ответственность за подобные действия.

На этом фоне, по словам члена ОП, некоторые субъекты нашей страны начали рассматривать либо уже вводить в региональное административное законодательство отдельные нормы, которые предполагают ответственность за приобретение спиртного для детей.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения в ч. 1 ст. 6.10 КоАП России дополнения, приравнивающего приобретение алкогольной продукции для последующей передачи несовершеннолетнему к вовлечению несовершеннолетнего в потребление алкогольной продукции», - приводит издание текст письма.

Кроме того, Хамзаев предлагает дополнить ст. 151.1 УК России, приравняв повторное приобретение алкоголя для последующей передачи детям к повторной розничной продаже алкоголя несовершеннолетнему.

В настоящее время, согласно ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ) предусмотрена ответственность в виде штрафа от 1,5 до 3 тысяч рублей. Статья 151.1 УК России (Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции) предусматривает наказание в виде штрафа от 50 до 80 тысяч рублей либо исправительных работ сроком до одного года.