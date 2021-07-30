ВВС США отчитались об очередном провале испытаний гиперзвуковой ракеты

Испытания американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW, она же Booster Test Vehicle 1b, закончились провалом. Согласно сообщению пресс-службы ВВС США, после отделения от бомбардировщика В-52 двигатель аппарата не смог заработать.

По данным военных, испытание «не соответствовало всем полетным целям». Само же мероприятие было проведено в рамках программы, направленной на отслеживание развертывания гиперзвуковых возможностей. Целью испытаний являлась демонстрация безопасного выхода ракеты из бомбардировщика и оценка характеристик В-52.

Аппарат ARRW был запущен с базы «Эдвардс» и направлен в сторону морского хребта Пойнт-Мугу, который находится в американском штате Калифорния. Во время перелета ракета смогла отделиться от воздушного судна и показала четкую последовательность запуска. Но ракетный двигатель после этого не заработал.

Как отметили в ВВС США, команда ARRW в настоящий момент продолжает работать над продвижением программы гиперзвуковых возможностей, сочетающей в себе баланс между «осмотрительным риском и быстрым продвижением программы».

«Это критически важная возможность для наших Военно-воздушных сил, и у нас есть лучшая команда, которая работает над тем, чтобы установить, что произошло, и исправить это, чтобы как можно быстрее доставить ARRW нашим истребителям», - приводит сайт ведомства слова руководителя программы ВВС по вооружениям Хита Коллинза.

Стоит напомнить, что аналогичный результат испытаний ARRW был продемонстрирован и в апреле: тогда, самолет В-52 вернулся на базу в Калифорнии с гиперзвуковой ракетой на борту.

Ранее «Звезда» сообщала об успешных испытаниях российской гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон»: запуск был произведен по наземной цели на побережье Баренцева моря. На успех наших военнослужащих тут же обратили внимание в Пентагоне, назвав ракету якобы «дестабилизирующим фактором».