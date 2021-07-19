В Пентагоне отреагировали на испытания ракеты «Циркон»

Министерство обороны США отреагировало на испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон», проведенные в акватории Белого моря. По словам официального представителя ведомства Джона Кирби, новые ракеты якобы являются «дестабилизирующим фактором». Об этом он заявил на брифинге в Пентагоне.

«Важно отметить, что новые российские гиперзвуковые системы - потенциально дестабилизирующий фактор и представляют заметную угрозу», - цитирует РИА Новости слова Кирби.

Сегодня в ходе испытаний головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» провел успешную стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон». Ракету запустили по наземной цели на побережье Баренцева моря.