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В Пентагоне отреагировали на испытания ракеты «Циркон»

Алексей Курильченко
23:05 19.07.2021
По словам официального представителя ведомства Джона Кирби, новые ракеты якобы являются «дестабилизирующим фактором».
В Пентагоне отреагировали на испытания ракеты «Циркон»
© Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны США отреагировало на испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон», проведенные в акватории Белого моря. По словам официального представителя ведомства Джона Кирби, новые ракеты якобы являются «дестабилизирующим фактором». Об этом он заявил на брифинге в Пентагоне.

«Важно отметить, что новые российские гиперзвуковые системы - потенциально дестабилизирующий фактор и представляют заметную угрозу», - цитирует РИА Новости слова Кирби.

Сегодня в ходе испытаний головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» провел успешную стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон». Ракету запустили по наземной цели на побережье Баренцева моря.

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