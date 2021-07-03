Мороженое, сахар и макароны: Россия расширила перечень запрещенных ко ввозу товаров с Украины

Российское правительство расширило перечень товаров, запрещенных ко ввозу с территории Украины. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ограничения на импорт украинской продукции правительство РФ начало вводить в конце 2018 года после указа Владимира Путина о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Киева.

В пятницу, 2 июля, список дополнился следующими товарами: мороженым, минеральной водой, газированными сладкими напитками, готовыми супами и бульонами, заготовками для их приготовления, отдельными видами лесоматериалов и упаковочной тарой.

Под запретом также оказались ячмень, пальмовое масло в таре нетто-массой 20 тонн или менее, готовые или консервированные мясные продукты, ракообразные и моллюски, продукты, используемые для кормления животных, и жмыхи.