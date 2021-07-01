Песков рассказал, в чем заключается главная трагедия Украины

Большая трагедия современной Украины заключается в том, что страна выращивает молодое поколение в духе ненависти к русским. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На самом деле это большая трагедия Украины - то, что Украина выращивает сейчас молодое поколение, которое воспитывается в духе ненависти к России, в духе ненависти к русским», - сказал он в эфире Первого канала.

Представитель Кремля при этом напомнил, что «на Украине слишком много русских, чтобы их ненавидеть», и подобная политика, по его мнению, станет в итоге разрушительной для самого украинского государства.

«И в итоге это будет разрушительной ненавистью для самой страны. Это большая ошибка», - объяснил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался считать украинцев и русских одним народом. Политик также заявил, что, если бы украинцы и русские были одним народом, то «в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развевался бы желто-голубой флаг».

Дмитрий Песков в ответ на это напомнил, что у России и Украины общая история, а не ее часть, особо отметив, что русские и украинцы являются «абсолютно одним народом». Представитель Кремля также назвал украинский народ дружественным и братским для России, а киевских руководителей - неудачей Украины.