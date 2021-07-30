Российский пловец Минаков вышел в финал Олимпиады на 100 метрах баттерфляем

Российский пловец Андрей Минаков вышел в финал Олимпийских игр в Токио в плавании на 100 метрах баттерфляем. По итога полуфинала 19-летний спортсмен занял пятое место с результатом 51.11.

Финальный заплыв состоится завтра, 31 июля. Ожидаемое время начала - 4.30 мск.

Ранее женская сборная по фехтованию на рапирах обыграла в финале летних Олимпийских игр в Токио своих соперниц из Франции и завоевала золотую медаль. Рапиристки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова одержали победу в командном турнире со счетом 45:34.