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Российский пловец Минаков вышел в финал Олимпиады на 100 метрах баттерфляем

Роман Захаров
05:15 30.07.2021
Финальный заплыв состоится 31 июля в 4.30 мск.
Российский пловец Минаков вышел в финал Олимпиады на 100 метрах баттерфляем
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Российский пловец Андрей Минаков вышел в финал Олимпийских игр в Токио в плавании на 100 метрах баттерфляем. По итога полуфинала 19-летний спортсмен занял пятое место с результатом 51.11.

Финальный заплыв состоится завтра, 31 июля. Ожидаемое время начала - 4.30 мск.

Ранее женская сборная по фехтованию на рапирах обыграла в финале летних Олимпийских игр в Токио своих соперниц из Франции и завоевала золотую медаль. Рапиристки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова одержали победу в командном турнире со счетом 45:34.

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