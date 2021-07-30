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Россиянка Пракатень взяла серебряную медаль в академической гребле в Токио

Анна Касаткина
04:57 30.07.2021
Спортсменка эмоционально отреагировала на свое достижение и расплакалась сразу после финиша.
Россиянка Пракатень взяла серебряную медаль в академической гребле в Токио
© Фото: Владимир Астапкович РИА Новости
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Россиянка Анна Пракатень завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях одиночниц по академической гребле. Спортсменка финишировала с результатом 7 минут 17,39 секунды.

Золото в соревнованиях досталось новозеландке Эмме Твигг, которая показала время 7 минут 13,97 секунды. Тройку лидеров замкнула спортсменка из Австралии Магдалена Лобниг (7 минут 23,14 секунды).

Как сообщает «Чемпионат», российская спортсменка эмоционально отреагировала на свое достижение и расплакалась сразу после финиша.

Ранее российские рапиристки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова взяли золото в командном турнире Олимпиады.

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