Спорт Россиянка Пракатень взяла серебряную медаль в академической гребле в Токио Анна Касаткина Спортсменка эмоционально отреагировала на свое достижение и расплакалась сразу после финиша. © Фото: Владимир Астапкович РИА Новости Читайте нас на: Россиянка Анна Пракатень завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях одиночниц по академической гребле. Спортсменка финишировала с результатом 7 минут 17,39 секунды. Золото в соревнованиях досталось новозеландке Эмме Твигг, которая показала время 7 минут 13,97 секунды. Тройку лидеров замкнула спортсменка из Австралии Магдалена Лобниг (7 минут 23,14 секунды). Как сообщает «Чемпионат», российская спортсменка эмоционально отреагировала на свое достижение и расплакалась сразу после финиша. Ранее российские рапиристки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова взяли золото в командном турнире Олимпиады. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика