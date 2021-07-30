Россиянка Пракатень взяла серебряную медаль в академической гребле в Токио
Спортсменка эмоционально отреагировала на свое достижение и расплакалась сразу после финиша.
© Фото: Владимир Астапкович РИА Новости
Россиянка Анна Пракатень завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях одиночниц по академической гребле. Спортсменка финишировала с результатом 7 минут 17,39 секунды.
Золото в соревнованиях досталось новозеландке Эмме Твигг, которая показала время 7 минут 13,97 секунды. Тройку лидеров замкнула спортсменка из Австралии Магдалена Лобниг (7 минут 23,14 секунды).
Как сообщает «Чемпионат», российская спортсменка эмоционально отреагировала на свое достижение и расплакалась сразу после финиша.
Ранее российские рапиристки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова взяли золото в командном турнире Олимпиады.