Россиянам рассказали, когда можно списать долги за ЖКУ

Гражданам РФ не стоит рассчитывать на списание долгов за жилищно-коммунальные услуги, поскольку такая практика не распространена в нашей стране. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал генеральный директор крупной частной российской компании в сфере управления недвижимостью Сергей Минко, отметив, однако, что существуют и исключения из правила: такое, по его словам, все же может произойти, если управляющие компании оказывают услуги недостаточно качественно.

Например, если у человека есть проблемы с отоплением и водоснабжением, то, уверяет эксперт, это надо документально фиксировать и требовать у поставщиков перерасчета. Если же проблемы носят длительный характер, то можно через суд требовать отмены оплаты за период, во время которого услуги оказывались некачественно.

«Не стоит рассчитывать на то, что долги списываются при смене или банкротстве управляющей компании, а также в случае учреждения ТСЖ. Долги остаются даже после банкротства компании - они переходят кредиторам и по сути являются единственным ликвидным имуществом, которое практически всегда подлежит ревизии. Обычно после смены или банкротства УК процесс взыскания задолженности только ускоряется и усиливается», - предупредил Минко.

Специалист напомнил, что, согласно букве закона, долги не списываются по истечении трех лет: трехлетний срок - это ограничение на судебное взыскание задолженности. При этом Сергей Минко подчеркнул, что суды достаточно по-разному трактуют начало данного срока и вполне вероятно, что управляющая компания сумеет отсудить долг и после трех лет.

Напомним, в апреле этого года Конституционный суд России разрешил изымать у должников их единственное жилье.