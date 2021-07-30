Саудовская Аравия с 1 августа разрешит въезд вакцинированным туристам

Саудовская Аравия с 1 августа разрешит въезжать в страну туристам, имеющим открытую визу и документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 любой из одобренных в королевстве вакцин. Об этом говорится в сообщении министерства туризма страны, опубликованном на официальной странице ведомства в Twitter.

«С 1 августа 2021 года снимается ограничение на въезд в королевство для носителей туристических виз, которые прошли вакцинацию (от коронавируса - прим. ред.). Им не нужно будет проходить обязательный карантин при предъявлении свидетельства об иммунизации», - сказано в заявлении.

Министерство также информирует, что вакцинированным туристам придется пройти ПЦР-тестирование на COVID-19 за 72 часа до прибытия в Саудовскую Аравию.

В королевстве в настоящий момент одобрено несколько препаратов против коронавируса - вакцины производства американских компаний Moderna и Johnson & Johnson, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

Ранее сообщалось, что венгерские власти разрешили российским туристам посещать страну при условии прохождения полного курса вакцинации от коронавирусной инфекции.