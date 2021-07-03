«Красные дьяволы» против «Лазурной команды»: Бельгия потерпела поражение от Италии на Евро-2020

На стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене завершилась встреча сборных Бельгии и Италии в рамках четвертьфинала Евро-2020. Матч закончился со счетом 1:2 в пользу Италии.

Первый гол на 31-й минуте забил итальянский полузащитник Николо Барелла. Позже итальянцам удалось укрепить превосходство – Лоренцо Инсинье поразил бельгийские ворота на 44-й минуте.

Отыграться «красным дьяволам» не удалось. Ромелу Лукаку забил гол и спас команду от поражения всухую, однако игра завершилась со счетом 1:2, несмотря на дополнительное время.

Сборная Швейцарии по футболу уступила соперникам из Испании в четвертьфинале чемпионата Европы. Судьба матча решилась в серии пенальти, так как основное время игры закончилось со счетом 1:1.