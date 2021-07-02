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Швейцария уступила Испании в четвертьфинале Евро-2020 по пенальти

Ян Брацкий
21:41 02.07.2021
Сборная Испании проходит в полуфинал, где встретится с победителем пары Бельгия - Италия.
Швейцария уступила Испании в четвертьфинале Евро-2020 по пенальти
© Фото: pixabay
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Сборная Швейцарии по футболу уступила соперникам из Испании в четвертьфинале чемпионата Европы. Судьба матча решилась в серии пенальти, так как основное время игры закончилось со счетом 1:1. 

Оба мяча в основное время забили швейцарцы. Уже на восьмой минуте встречи мяч в собственные ворота срезал Денис Закария. На 68 минуте второго тайма равенство в счете восстановил Джердан Шакири. Отведенные 90 минут доигрывали в неравных составах, после удаления полузащитника швейцарцев Ремо Фройлера. 

В серии ударов с точки удачливее оказались подопечные Луиса Энрике. Таким образом, испанцы проходят в полуфинал, где встретятся с победителем пары Бельгия - Италия. Швейцария возвращается домой в статусе одного из открытий этого Евро.

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