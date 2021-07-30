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В ДНР сообщили о гибели четверых военнослужащих из-за обстрела ВСУ

Роман Захаров
23:57 30.07.2021
Власти Донецкой народной республики упрекнули украинских силовиков в игнорировании норм международного гуманитарного права.
В ДНР сообщили о гибели четверых военнослужащих из-за обстрела ВСУ
© Фото: Alexander Rekun, Global Look Press
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Четверо военнослужащих самопровозглашенной Донецкой народной республики погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«Во время обстрела представительство ДНР в СЦКК запросило режим тишины путем задействования координационного механизма для эвакуации раненого военнослужащего. Проигнорировав очередной запрос и нарушив все нормы международного гуманитарного права, боевики 93-й бригады открыли огонь по прибывшему эвакуационному автомобилю, выпустив более 40 снарядов из БМП-2 и 60 гранат», - приводит РИА Новости тест сообщения.

В пресс-службе отметили, что украинские силовики были предупреждены о времени и маршруте движения эвакуационного автомобиля и огонь по транспортному средству велся целенаправленно.

«С прискорбием сообщаем, что в результате вражеских обстрелов четверо защитников нашей республики погибли», - добавили в ведомстве.

Незадолго до этого в ДНР сообщили, что Вооруженные силы Украины выпустили 15 мин по Горловке, подконтрольной властям самопровозглашенной Донецкой народной республике.

Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, которые, в частности, подразумевают заперт на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи их, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. 

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