В ДНР сообщили о гибели четверых военнослужащих из-за обстрела ВСУ

Четверо военнослужащих самопровозглашенной Донецкой народной республики погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«Во время обстрела представительство ДНР в СЦКК запросило режим тишины путем задействования координационного механизма для эвакуации раненого военнослужащего. Проигнорировав очередной запрос и нарушив все нормы международного гуманитарного права, боевики 93-й бригады открыли огонь по прибывшему эвакуационному автомобилю, выпустив более 40 снарядов из БМП-2 и 60 гранат», - приводит РИА Новости тест сообщения.

В пресс-службе отметили, что украинские силовики были предупреждены о времени и маршруте движения эвакуационного автомобиля и огонь по транспортному средству велся целенаправленно.

«С прискорбием сообщаем, что в результате вражеских обстрелов четверо защитников нашей республики погибли», - добавили в ведомстве.

Незадолго до этого в ДНР сообщили, что Вооруженные силы Украины выпустили 15 мин по Горловке, подконтрольной властям самопровозглашенной Донецкой народной республике.

Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, которые, в частности, подразумевают заперт на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи их, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.