В ДНР рассказали о минометном обстреле Горловки со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 15 мин по Горловке, подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении уточняется, что обстрел зафиксирован по направлению Новгородское (подконтрольному Киеву) – Горловка, поселок шахты имени Гагарина.

«Выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров и пять мин калибром 82 миллиметра», – сообщил журналистам представитель республики в СЦКК.

Расположенный в 40 километрах к северу от Донецка город Горловка регулярно подвергается обстрелам, так как расположена у линии соприкосновения. Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, которые, в частности, подразумевают заперт на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи их, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.