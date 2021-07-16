В России активизировались «школьные» мошенники

На фоне сообщений об очередных «школьных» выплатах от государства, в России активизировались кибермошенники. Только за первую половину июля было выявлено 170 фейковых сайтов. Об этом рассказал директор блока экспертных сервисов одной из компаний Евгений Волошин.

Мошенники показывают, сколько якобы доступно денежных компенсаций и предлагают потенциальному получателю связаться с юристом некой организации для их начисления.

«Данная мошенническая схема может развиваться по нескольким сценариям. Один из них - воровство данных карты пользователя при их вводе на фишинговом ресурсе. Второй - когда жертву просят оплатить небольшую комиссию под различными предлогами: конвертация валюты, государственный налог, оплата услуг юриста, который якобы помогал оформлять документы и прочее. Естественно, после оплаты комиссии денег пользователю никто не выплатит», - сообщил Волошин в беседе с РИА Новости.

О денежных выплатах в 10 тысяч рублей глава государства Владимир Путин объявил 21 апреля. Накануне стартовала подача заявлений на портале «Госуслуги». Деньги начнут зачисляться на родительские счета с 16 августа. Предполагается, что их получат более 20 миллионов школьников.