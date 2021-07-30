Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Госсекретарь США анонсировал увольнение 182 служащих дипмиссий в России

Ян Брацкий
22:58 30.07.2021
По мнению Энтони Блинкена, принятые меры существенно отразятся на возможностях дипломатических контактов с властями РФ.
Госсекретарь США анонсировал увольнение 182 служащих дипмиссий в России
© Фото: Graeme Jennings - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
Читайте нас на:

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что в результате ограничений на найм иностранного персонала США придется уволить 182 местных сотрудника дипмиссий на своих объектах в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке.

«Эти досадные меры серьезно отразятся на работе наших миссий в США, что потенциально включает безопасность нашего персонала, а также возможности для дипломатических контактов с российскими властями», - цитирует заявление Блинкена РИА Новости.

Ранее посол США в России Джон Салливан предупредил, что с августа Штаты не смогут предоставлять полный комплекс консульских услуг из-за требований российской стороны прекратить найм персонала из РФ.

В середине марта российский МИД опубликовал список ответных мер на введенные ранее санкции США. Помимо запрета на найм россиян, в перечень контрмер вошли ограничение практики задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента, прекращение действия двустороннего Меморандума 1992 года «О понимании в отношении «открытой суши», прекращение деятельность в Российской Федерации американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам и многое другое.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:37 В стране и мире
Сирийским военным удалось стабилизировать ситуацию в провинции Дераа
22:43 В стране и мире
Минтруд подготовил проект о новом порядке регистрации безработных
22:01 В стране и мире
Космонавты впервые открыли люки «Науки» на МКС
19:28 В стране и мире
Путин поручил создать межведомственную комиссию по историческому просвещению
20:18 В стране и мире
Центробанк изменит условия выдачи потребительских кредитов
Популярное
Адвокат по делу Ефремова внезапно умер во сне
Российские ученые научились превращать борщевик в лекарство
Ученые назвали страну, пригодную для выживания во время глобальной катастрофы
Видео
Черная вдова атакует: десятки жителей Волгоградской области попали в больницы после укусов пауков
Видео
Бандитские разборки: друг Андрея Панина выдвинул свою версию его смерти
Захарова пошутила над словами Тихановской о подаренных Байденом «печеньках»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.