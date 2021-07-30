Госсекретарь США анонсировал увольнение 182 служащих дипмиссий в России

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что в результате ограничений на найм иностранного персонала США придется уволить 182 местных сотрудника дипмиссий на своих объектах в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке.

«Эти досадные меры серьезно отразятся на работе наших миссий в США, что потенциально включает безопасность нашего персонала, а также возможности для дипломатических контактов с российскими властями», - цитирует заявление Блинкена РИА Новости.

Ранее посол США в России Джон Салливан предупредил, что с августа Штаты не смогут предоставлять полный комплекс консульских услуг из-за требований российской стороны прекратить найм персонала из РФ.

В середине марта российский МИД опубликовал список ответных мер на введенные ранее санкции США. Помимо запрета на найм россиян, в перечень контрмер вошли ограничение практики задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента, прекращение действия двустороннего Меморандума 1992 года «О понимании в отношении «открытой суши», прекращение деятельность в Российской Федерации американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам и многое другое.