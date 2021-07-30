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Минтруд подготовил проект о новом порядке регистрации безработных

Олеся Степакова
22:43 30.07.2021
Документ устанавливает порядок подачи гражданами РФ заявлений о предоставлении помощи в поиске подходящей работы на платформе «Работа в России, а также при личном посещении служб занятости.
Минтруд подготовил проект о новом порядке регистрации безработных
© Фото: Артем Житенев РИА Новости
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Министерство труда и социальной защиты подготовило проект о порядке регистрации безработных. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить прилагаемые: порядок регистрации граждан в целях поиска работы; порядок регистрации безработных граждан; требования к подбору подходящей работы», – говорится в проекте.

Документ устанавливает порядок подачи гражданами РФ заявлений о предоставлении помощи в поиске подходящей работы на платформе «Работа в России, а также при личном посещении служб занятости. Помимо этого, новые правила разделяют потоки граждан, обратившихся за помощью в поиске работы, в зависимости от их мотивации к трудоустройству. Уточняется, что это позволит перейти от формального поиска работы к индивидуальной работе с соискателями.

Отмечается, что порядок начнет действовать со дня вступления в силу настоящего постановления.

Ранее в Минтруде сообщили, что число зарегистрированных безработных в России снизилось до 1,11 миллиона человек, что в процентном соотношении на 60% ниже, чем в начале 2021 года. По данным министерства, уровень безработицы пришел к допандемическим показателям.

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