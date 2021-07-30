МКС не получила повреждений из-за ситуации с модулем «Наука»

Международная космическая станция (МКС) не получила повреждений из-за ситуации с российским модулем «Наука». Соответствующее заявление сделали в НАСА.

«Сейчас мы не увидели каких-либо повреждений», - приводит РИА Новости слова главы программы МКС в НАСА Джоэла Монталбано, которые тот произнес во время телефонного брифинга.

При этом Монталбано подчеркнул, что «непосредственной угрозы для команды не было ни в какое время».

Модуль «Наука» совершил стыковку с МКС 29 июля после восьмисуточного полета. Его благополучно запустили на ракете «Протон-М» 21 июля, но в момент выведения на орбиту у одной из наземных станций не получилось принять с модуля информацию. После успешной стыковки с Международной космической станцией, когда экипаж открыл люк модуля, двигатели «Науки» внепланово включились. Для стабилизации МКС были запущены двигатели российского корабля «Прогресс».