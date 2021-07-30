В стране и мире Центробанк изменит условия выдачи потребительских кредитов Кира Тило С октября 2021 года меняются условия выдачи необеспеченных потребкредитов. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Совет директоров Банка России решил повысить надбавки по необеспеченным потребительским кредитам осенью этого года. Соответствующий документ размещен на официальном сайте регулятора. «Совет директоров Банка России принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 октября 2021 года», — уточняется в сообщении. Отмечается, что быстрый рост потребкредитования может привести к увеличению рисков и долговой нагрузки граждан. «Ускоренный рост необеспеченного потребительского кредитования, не поддерживаемый соразмерным повышением доходов населения и притоком новых заемщиков, в сочетании со снижением стандартов кредитования приводит к накоплению банками рисков, а также к увеличению долговой нагрузки населения», — сообщается на сайте ЦБ. Вчера стало известно, что с банков могут снять ответственность за блокировку счетов. Уточняется, что банки смогут опираться на оценку юридических лиц и ИП со стороны Центробанка, если будет принят соответствующий документ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика