Центробанк изменит условия выдачи потребительских кредитов
Совет директоров Банка России решил повысить надбавки по необеспеченным потребительским кредитам осенью этого года. Соответствующий документ размещен на официальном сайте регулятора.
«Совет директоров Банка России принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 октября 2021 года», — уточняется в сообщении.
Отмечается, что быстрый рост потребкредитования может привести к увеличению рисков и долговой нагрузки граждан.
«Ускоренный рост необеспеченного потребительского кредитования, не поддерживаемый соразмерным повышением доходов населения и притоком новых заемщиков, в сочетании со снижением стандартов кредитования приводит к накоплению банками рисков, а также к увеличению долговой нагрузки населения», — сообщается на сайте ЦБ.
Вчера стало известно, что с банков могут снять ответственность за блокировку счетов. Уточняется, что банки смогут опираться на оценку юридических лиц и ИП со стороны Центробанка, если будет принят соответствующий документ.