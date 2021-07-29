С банков могут снять ответственность за блокировку счетов

Проект закона о платформе «Знай своего клиента», который разделит банковских клиентов-юрлиц на группы по степени риска «отмывания» денег, готовится к рассмотрению во втором чтении. Как пишут «Известия», новая версия документа фактически наделяет кредитные организации правом полностью опираться на оценку юридических лиц и ИП со стороны Центробанка.

В материале также говорится, что, согласно новой версией законопроекта, разрабатываемый Банком России механизм не будет являться обязательным для использования кредитными организациями: они смогут продолжать применять свои комплаенс-системы. В то же время, как утверждает руководитель комитета Госдумы РФ по финрынку Анатолий Аксаков, если банки будут применять платформу ЗСК в качестве источника данных, то они не будут нести ответственность в случаях, когда их оценка не совпала с данными регулятора.

«Если они (банки - прим. ред.) опираются на информацию ЦБ и работают в соответствии с этой информацией, то у них ответственности не будет», - приводит издание слова эксперта.

Ранее сообщалось, что Центробанк разрабатывает проект закона, который позволит значительно увеличить долю возврата средств, похищенных кибермошенниками. В рамках документа речь, в частности, шла об автоматической блокировке подозрительной суммы на счете вероятного злоумышленника или его посредника после обращения потенциальной жертвы.