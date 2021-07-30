Врач оценил шансы заразиться COVID-19 без перчаток

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил шансы заболеть COVID-19, если отказаться от ношения перчаток. Так, по мнению специалиста, частота передачи вирусов, в частности новой коронавирусной инфекции, через загрязненные поверхности человеку без перчаток может варьироваться в диапазоне от 3 до 15%.

«Есть такое понятие, как “фомиты”– предметы, загрязненные инфекцией, и количество случаев передачи через них инфекций варьируется по разным оценкам от 3 до 15%», – приводит URA.RU.

По словам иммунолога, наиболее загрязненными считаются входные группы в зданиях и на транспорте – двери, поручни, кнопки.

«Чтобы люди не заражались через эти поверхности, было придумано ввести ношение перчаток, поэтому мера была действенная, но, к сожалению, никто ее не выполнял», – отметил Болибок.

В пандемию, первую волну коронавируса помогли сдержать введенные карантинные меры, например, санитарная обработка помещений, обязательное ношения масок и одноразовых перчаток, резюмировал медик.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах столицы. По словам градоначальника, данная мера отменяется в связи с существенным улучшением эпидемиологической обстановки в городе. В тоже время, масочный режим, по словам Собянина, будет сохраняться до тех пор, пока количество новых случаев COVID-19 не уменьшится до минимума.